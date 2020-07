Gossip News: Emma pubblica le chat, Antonella Elia crolla a Temptation Island (Di lunedì 27 luglio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Emma e le chat con un hater, di Antonella Elia e la delusione per Pietro, di Andrea e Anna di Temptation Island e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Emma: La bella cantante salentina si batte da tempo contro il cyberbullismo e oggi ha scelto di combatterlo pubblicando una chat con hater. Lo scambio di battute, in cui si fa riferimento a delle corna, termina con l’hater che ammette di averla insultata solo per ricevere una reazione, tanto da confessare: “Non ci posso credere che mi hai scritto, mi verrà un infarto”. Ah, ... Leggi su velvetgossip

mtvitalia : Aspettando anche quello di Zayn ???? #10YearsOfOneDirection - mtvitalia : 'Nessuno aveva cuore di dire agli altri quale parte avrebbero dovuto cantare. Quindi cantavamo tutti all'unisono ed… - mtvitalia : Il 23 luglio 2010 sono cambiate per sempre le vite di Harry, Niall, Louis, Liam e Zayn... ma anche le nostre! ??… - CasaLettori : RT @TenaceMente_com: #RobertPattinson e #SukiWaterhouse: è amore. Ecco le rivelazioni di una fonte: - oswnkarenindbln : RT @offydbln: news importantissima miei cari, la nostra cara @oswnkarenindbln ha pensato di aprire un giornale del gdr che tratta vari argo… -