Gorizia si candida a Capitale europea del volontariato per il 2022 (Di lunedì 27 luglio 2020) C’è anche Gorizia tra le quattro città che da qui a dicembre si contenderanno il titolo di Capitale europea del volontariato per il 2022. Così ha scelto il Centro Servizi volontariato, che dopo l’esperienza di Padova, Capitale di quest’anno, sogna di fare il bis già nel 2022 con un progetto transfrontaliero che vuole portare all’attenzione dell’Europa quanto si sta facendo per il terzo settore grazie al Gect, il gruppo europeo di cooperazione territoriale che riunisce i Comuni di Gorizia, Nova Gorica e Sempeter Vrtojba. E proprio la natura transfrontaliera, così come parallelamente sta avvenendo per la Capitale europea della cultura, ... Leggi su udine20

Massimo Della Siega candidato sindaco Oggi la presentazione

All’ufficialità di Fausto Prampero e Antonella Iacuzzi segue ora quella del terzo candidato alla carica ... chirurgico dell’ospedale di Gorizia, è specialista in Chirurgia odontostomatologica.

All'ufficialità di Fausto Prampero e Antonella Iacuzzi segue ora quella del terzo candidato alla carica ... chirurgico dell'ospedale di Gorizia, è specialista in Chirurgia odontostomatologica.