Golden Globe 2021: svelata la data dell'annuncio delle nomination (Di lunedì 27 luglio 2020) L'Hollywood Foreign Press Association ha annunciato le nuove date previste per poter ottenere una nomination ai Golden Globe 2021. I Golden Globe 2021 saranno consegnati il 28 febbraio e l'Hollywood Foreign Press ha ora rivelato le nuove scadenze previste per poter ottenere una nomination. Lo slittamento è causato dall'impossibilità negli ultimi mesi di distribuire regolarmente i film nelle sale americane e internazionali. I film e le serie tv potranno essere proposti per una possibile candidatura ai Golden Globe dal 30 novembre fino al 30 dicembre. Le nomination verranno annunciate il 3 febbraio 2021 ma i lungometraggi potranno inoltre essere distribuiti fino al 28 ... Leggi su movieplayer

È morto John Saxon, protagonista di horror e poliziotteschi italiani

È morto l'attore John Saxon, protagonista insieme a Bruce Lee del film "I 3 dell'Operazione Drago". L'interprete aveva 83 anni ed è deceduto in seguito a una polmonite a Murfreesboro, in Tennessee. "E ...

