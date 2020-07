Gli avvocati di S. M. Capua Vetere scrivono al presidente del Tribunale: Basta restrizioni anti Covid (Di lunedì 27 luglio 2020) Stanchi di sottostare alla misure anti-Covid come il contingentamento degli accessi, mentre “risulta inefficiente il servizio di prenotazione tramite app”, gli avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) scrivono al presidente del Tribunale Gabriella Maria Casella, chiedendo apertamente “il libero accesso” agli uffici del Palazzo di Giustizia dal mese di settembre, quando riprenderà l’attività ordinaria dopo la pausa estiva. Il presidente dell’Ordine Adolfo Russo parla di un “classe danneggiata ed esasperata”, e “l’esasperazione è tanto maggiore – scrive in una nota – ove si consideri che Basta percorrere solo pochi ... Leggi su ildenaro

riotta : Carabinieri felloni, picchiatori e spacciatori, poi in lacrime con familiari in coro e gli avvocati a spiegare che… - ilariacapua : Buongiorno. Più che la piscina, sto ancora pagando gli avvocati. - RadioRadicale : #Turchia: l'avvocatessa #EbruTimtik a oltre 200 giorni di digiuno in gravissime condizioni in carcere. Gli… - Teresa02247224 : RT @AntonellaNapoli: Nessuno se lo aspettava, ma #PatrickZaki oggi era in aula per un’udienza anticipata. Dimagrito, sguardo stanco, provat… - Notiziedi_it : Gli avvocati «insorgono»: basta, da settembre libero accesso al Tribunale -

Ultime Notizie dalla rete : Gli avvocati Gli avvocati di SM Capua Vetere scrivono al presidente del Tribunale: Basta restrizioni anti Covid Il Denaro Giustizia: separazione carriere pm-giudici, al via esame Camera proposta di legge

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Al via alla Camera l'esame della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per la separazione delle carriere di giudici e di pubblici ministeri. Il testo, che ...

Glifosato sotto accusa: oltre agli effetti sull’uomo ricerchiamo quelli sull’ambiente

Se leggo su una confezione “non testato su animali” mi chiedo: e su chi l’avranno testato? Prima di usare un principio attivo è bene valutare gli effetti collaterali, e non basta un computer o una ...

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Al via alla Camera l'esame della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per la separazione delle carriere di giudici e di pubblici ministeri. Il testo, che ...Se leggo su una confezione “non testato su animali” mi chiedo: e su chi l’avranno testato? Prima di usare un principio attivo è bene valutare gli effetti collaterali, e non basta un computer o una ...