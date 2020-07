Giustizia e Covid, avvocati esasperati: basta restrizioni, ora libero accesso (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiStanchi di sottostare alla misure anti-Covid come il contingentamento degli accessi, mentre “risulta inefficiente il servizio di prenotazione tramite app”, gli avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere (Ce) scrivono al presidente del Tribunale Gabriella Maria Casella, chiedendo apertamente “il libero accesso” agli uffici del Palazzo di Giustizia dal mese di settembre, quando riprenderà l’attività ordinaria dopo la pausa estiva. Il presidente dell’Ordine Adolfo Russo parla di un “classe danneggiata ed esaperata”, e “l’esasperazione è tanto maggiore – scrive in una nota – ove si consideri che basta percorrere solo pochi chilometri per accedere libetamente ad altri ... Leggi su anteprima24

poliziadistato : Oggi 8 latitanti dalla Spagna sono estradati in Italia dallo #Scip della #Dcpc Erano ricercati dalla giustizia ital… - LeoFerrarin : @matteosalvinimi In Italia Giustizia due pesi e due misure. 36 Milioni di euro spesi dalla Regione Lazio per masch… - nicuzzo : RT @serebellardinel: Nel bel mezzo della pandemia #COVID__19, #Fontana ha sentito l’esigenza morale di regalare mezzo milione di #CamiciMie… - m_spagna : RT @serebellardinel: Nel bel mezzo della pandemia #COVID__19, #Fontana ha sentito l’esigenza morale di regalare mezzo milione di #CamiciMie… - 007Vincentxxx : RT @serebellardinel: Nel bel mezzo della pandemia #COVID__19, #Fontana ha sentito l’esigenza morale di regalare mezzo milione di #CamiciMie… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Covid Giustizia e Covid-19, per i maxi processi al Capitini iniziano le grandi manovre Il Messaggero Modena. Il carcere distrutto è in cantiere. A settembre la fine dei lavori

Blitz dei Cinque Stelle per verificare l’avanzamento delle opere di ripristino Oggi i reclusi sono 120, alcuni in quarantena. Progetto alloggio per chi esce MODENA. A quattro mesi dalla rivolta che ha ...

Da Naturalmente a Milano il dehor ha tutto il gusto dell’estate

Nello store Naturalmente a Milano di Rigoni di Asiago in via Buonarroti la bontà è chic a tutte le ore del giorno. Dehor? E’ una parola presa in prestito alla danza classica. Significa fuori, all’este ...

Blitz dei Cinque Stelle per verificare l’avanzamento delle opere di ripristino Oggi i reclusi sono 120, alcuni in quarantena. Progetto alloggio per chi esce MODENA. A quattro mesi dalla rivolta che ha ...Nello store Naturalmente a Milano di Rigoni di Asiago in via Buonarroti la bontà è chic a tutte le ore del giorno. Dehor? E’ una parola presa in prestito alla danza classica. Significa fuori, all’este ...