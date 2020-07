Giulio Centemero della Lega non ha ancora capito che i camici di Regione Lombardia non sono stati donati (Di lunedì 27 luglio 2020) C’è molta confusione sotto il cielo della Lega ma la situazione non pare per nulla eccellente. Sia il capo Salvini che i suoi sottoposti non hanno ancora capito (o magari fanno finta di non avere ancora capito) che l’inchiesta sui camici di Regione Lombardia e su Dama SPA, azienda di proprietà del cognato del governatore Attilio Fontana, non riguarda camici semplicemente “donati”. Eppure è proprio questo che ha detto oggi Centemero in un’intervista alla Verità, nella quale si è lamentato di presunte “attenzioni speciali” nei confronti della Lega: “Mi sembra paradossale ... Leggi su nextquotidiano

villani_e : RT @corobi: Due robe che mi vengono in mente: Tangente Enimont: Bossi Nicastro/Arata/Siri Edoardo Rixi Massimiliano Romeo Roberto Cota Col… - raffo1900 : RT @corobi: Due robe che mi vengono in mente: Tangente Enimont: Bossi Nicastro/Arata/Siri Edoardo Rixi Massimiliano Romeo Roberto Cota Col… - corobi : Due robe che mi vengono in mente: Tangente Enimont: Bossi Nicastro/Arata/Siri Edoardo Rixi Massimiliano Romeo Robe… - matteodellaglio : @EugenioCardi A breve dirà pure di non sapere chi sia né di aver mai conosciuto Giulio Centemero(ex tesoriere della… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Centemero Giulio Centemero della Lega non ha ancora capito che i camici di Regione Lombardia non sono stati donati next Giulio Centemero della Lega non ha ancora capito che i camici di Regione Lombardia non sono stati donati

C’è molta confusione sotto il cielo della Lega ma la situazione non pare per nulla eccellente. Sia il capo Salvini che i suoi sottoposti non hanno ancora capito (o magari fanno finta di non avere anco ...

Lombardia: Centemero, ‘su camici inchiesta paradossale, Lega osservato speciale’

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Mi sembra paradossale che qualcuno sia sotto indagine per aver donato dei camici. E’ evidente che la normativa sugli appalti sia da rivedere, altrimenti si rischia di far ...

C’è molta confusione sotto il cielo della Lega ma la situazione non pare per nulla eccellente. Sia il capo Salvini che i suoi sottoposti non hanno ancora capito (o magari fanno finta di non avere anco ...Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Mi sembra paradossale che qualcuno sia sotto indagine per aver donato dei camici. E’ evidente che la normativa sugli appalti sia da rivedere, altrimenti si rischia di far ...