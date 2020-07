Giulio Berruti, la sua ex rivela: “Mi ha telefonato per rivederci, ripete che con la Boschi sono solo amici” (Di lunedì 27 luglio 2020) C’è un colpo di scena in uno dei gossip più chiacchierati dell’estate, quello della relazione tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. A sparigliare le carte in tavola è l’ex fidanzata di lui, l’attrice e produttrice austriaca Fran Kirchmair, che ha confessato che quando sono iniziati a circolare i rumors sulla storia con la parlamentare di Italia Viva, lei e l’attore italiano stavano ancora insieme. “La mia storia d’amore con Giulio Berruti non era chiusa quando lui si è messo con Maria Elena Boschi. Mi ha mentito e l’ho mollato – ha raccontato al settimanale DiPiù Tv la 24enne -. Ma la cosa incredibile è che ancora oggi ripete che con la ... Leggi su ilfattoquotidiano

