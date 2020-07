Giulia Salemi replica alla fidanzata di Francesco Monte (video) (Di lunedì 27 luglio 2020) Nello scontro social tra Tommaso Zorzi ed Isabella De Candia, in queste ore, ci è finita (forse involontariamente) anche Giulia Salemi (ex del tronista di 'Uomini e Donne'). Ma andiamo con ordine. La modella, nella querelle con l'ex protagonista di 'Riccanza', ha fatto riferimento, nel suo post di risposta, al cioccolato, inserito nel libro della Salemi ('Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato'). 27 luglio 2020 18:04. Leggi su blogo

clarszx : Non so voi, ma a me l’idea di Andrea insieme a Giulia Salemi fa ancora tremare il culo - blogtivvu : “Non m’interessa una minchi*”, Giulia Salemi “risponde” a Isabella De Candia dopo il post su Francesco Monte e la '… - blogtivvu : “Non m’interessa una minchi*”, Giulia Salemi “risponde” a Isabella De Candia dopo il post su Francesco Monte - GaiaGiannini : @aidalaverdadera Ma lei ? 15 anni con la frecciatina a Giulia Salemi... - blancws : @dressflicker giulia salemi e one direction -