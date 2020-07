Giulia Salemi contro la fidanzata di Francesco Monte: lo sfogo (Di lunedì 27 luglio 2020) Giulia Salemi, dopo essere stata tirata in ballo senza alcun motivo dalla fidanzata di Francesco Monte, si è lasciata andare ad uno sfogo sul web. Il debutto nel mondo della musica di Francesco Monte ha creato non poco scalpore sul web. Dopo che Trash Italiano ha condiviso il singolo di debutto dell’ex tronista di Uomini … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

zazoomblog : Giulia Salemi replica alla fidanzata di Francesco Monte (video) - #Giulia #Salemi #replica #fidanzata - clarszx : Non so voi, ma a me l’idea di Andrea insieme a Giulia Salemi fa ancora tremare il culo - blogtivvu : “Non m’interessa una minchi*”, Giulia Salemi “risponde” a Isabella De Candia dopo il post su Francesco Monte e la '… - blogtivvu : “Non m’interessa una minchi*”, Giulia Salemi “risponde” a Isabella De Candia dopo il post su Francesco Monte - GaiaGiannini : @aidalaverdadera Ma lei ? 15 anni con la frecciatina a Giulia Salemi... -