Giulia De Lellis in lacrime: paura per la nonna malata (Di lunedì 27 luglio 2020) L’influencer, nelle ultime ore, ha dovuto lasciare in fretta e furia Forte dei Marmi per tornare a Roma, dalla nonna malata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

trash_italiano : Ragazzi ma perché non hanno ancora creato un programma tv con le fanbase degli artisti? Io le vedo scatenatissime e… - QuotidianPost : Andrea Damante incontra l’ex Claudia Coppola: dov’è Giulia de Lellis? - infoitcultura : Giulia De Lellis, la prova bikini strega i follower - infoitcultura : Damante e Giulia De Lellis, incontri ‘pericolosi’ al Twiga: spunta l’ex di lui - infoitcultura : Andrea Damante “rivede” la ex Claudia Coppola: con lui c’è anche Giulia De Lellis -