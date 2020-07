Giugliano, lavori per telecamere e fibra ottica: senso alternato di marcia in zona San Nicola (Di lunedì 27 luglio 2020) Nell’ambito del progetto “Terra dei fuochi” saranno installate nei punti più a rischio della città di Giugliano in Campania nove telecamere mobili. La realizzazione del progetto ha come scadenza il prossimo 30 settembre 2020. Giugliano, nove telecamere per la sicurezza stradale Per permettere l’istallazione dei dispositivi e per consentire i lavori di messa a punto della … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano lavori Giugliano, lavori per telecamere e fibra ottica: senso alternato di marcia in zona San Nicola Teleclubitalia Giugliano, nominato il Direttore Generale del Settore Giovanile

La società FC GIUGLIANO 1928 è lieta di comunicare che il Sig. Andrea D’Alterio, insegnante e fiduciario CONI, è il nuovo Direttore Generale del Settore Giovanile e Scolastico. Benvenuto e buon lavoro ...

Linea 1, il primo treno nuovo per la prima volta sui binari del metrò

Metrò Linea 7 San Paolo di Fuorigrotta, il piano traffico: lavori da lunedì 20 a marzo 2021 Si sposta il cantiere per la Stazione del Metrò Linea 7 San Paolo a Fuorigrotta. Il Comune vara il nuovo pia ...

La società FC GIUGLIANO 1928 è lieta di comunicare che il Sig. Andrea D’Alterio, insegnante e fiduciario CONI, è il nuovo Direttore Generale del Settore Giovanile e Scolastico. Benvenuto e buon lavoro ...Metrò Linea 7 San Paolo di Fuorigrotta, il piano traffico: lavori da lunedì 20 a marzo 2021 Si sposta il cantiere per la Stazione del Metrò Linea 7 San Paolo a Fuorigrotta. Il Comune vara il nuovo pia ...