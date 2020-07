Giudice Sportivo, una giornata per Rabiot. Stop anche per Palacio (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Giudice Sportivo, con il suo consueto comunicato, ha squalificata per una giornata di gara i diversi calciatori: Thorsby (Sampdoria), Stryger-Larsen (Udinese), Nandez (Cagliari), Palacio (Bologna), Rabiot (Juventus), Rincon (Torino), Rispoli (Lecce) e Rrahmani (Hellas Verona). In più nella nota, viene riportata la diffida con ammenda di 5.000€ per Pradè, dirigente della Fiorentina e per il direttore Sportivo del Lecce, Meluso, con ammenda di 3.ooo euro. Foto: twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Sport_Mediaset : #RomaFiorentina, la moviola di #Cesari: 'Gravissimo errore tecnico dell'arbitro. Sul secondo rigore ai giallorossi… - Calcio_Casteddu : Oltre al centrocampista uruguaiano sono stati squalificati altri sette giocatori. #Nandez #CagliariJuventus #SerieA… - ILOVEPACALCIO : #SerieA: in 8 salteranno la prossima giornata - le decisioni del giudice sportivo - sportli26181512 : Giudice Sportivo di A, 8 calciatori fermati per una giornata: Tra loro squalificati Rabiot e Palacio. Ammenda di 5… - TorinoFC_1906 : ??| Rincon squalificato contro la Roma -