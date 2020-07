Giudice Sportivo, otto squalificati per la 37ª giornata. Multa a Pradè (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Giudice Sportivo ha diramato il consueto comunicato per gli squalificati per la prossima giornata di Serie A È uscito da pochi minuti il consueto comunicato da parte del Giudice Sportivo con gli squalificati del prossimo turno. Ecco i dettagli. Giocatori squalificati: Thorsby, Larsen, Nandez, Palacio, Rabiot, Rincon, Rispoli, Rrahmani. Multa per PRADE’ Daniele (Fiorentina): per avere, al 43° del secondo tempo, entrando indebitamente nel recinto di giuoco, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

