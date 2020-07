Giudice sportivo, 8 squalificati: ci sono anche Palacio e Rabiot (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato otto giocatori per una giornata. L'unico squalificato in seguito a un'espulsione è il sampdoriano Morten Thorsby, uscito con la Juve per un ... Leggi su gazzetta

