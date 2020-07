Giovanna Abate illusa da Sammy | Triste sfogo per l’ex di Uomini e Donne (Di lunedì 27 luglio 2020) Giovanna Abate continua a sentirsi illusa e usata da Sammy Hassan e torna al magazine di Uomini e Donne per spiegare le sue considerazioni finali, sulla sua breve e quasi inesistente storia d’amore. La ex tronista dopo lunghi mesi di percorso all’interno del talk show firmato Maria De Filippi, era arrivata a giugno con la consapevolezza di voler vivere fuori e lontano dalle telecamere Sammy Hassan. Entrambi infatti, sembravano pronti a vivere la loro storia d’amore in privato godendosi così un’estate da sogno e finalmente insieme. Qualcosa però, sembra essere andato storto e la coppia si è lasciata dopo neanche un mese di relazione. Durante la scorsa settimana, Sammy all’interno del magazine ha spiegato ... Leggi su giornal

