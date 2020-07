Giovani si tuffano nel porto. È caos movida a Ponza (Di lunedì 27 luglio 2020) AGi - Hanno trascorso il pomeriggio sulla bellissima spiaggia del Frontone a Ponza e al ritorno hanno pensato bene di gettarsi in acqua dalle imbarcazioni del servizio di trasporto pubblico nel bel mezzo del porto dell'isola creando il panico tra i natanti impegnati nelle manovre di ingresso per gli ormeggi. Protagonisti della bravata alcune decine di Giovanissimi che negli ultimi giorni sono balzati agli onori delle cronache proprio per episodi simili o di assembramenti incontrollati che stanno dando non poco lavoro all'amministrazione e alle forze dell'ordine. Questa sera però la bravata dei ragazzi di ritorno dal Frontone ha causato l'intervento immediato delle forze dell'ordine, oltre alla municipale anche carabinieri e Finanza, che hanno immediatamente identificato i ragazzi. In questi giorni il turismo ... Leggi su agi

