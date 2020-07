Gianluigi Paragone e il suo partito No Europa per l’Italia: “Per uscire dall’UE mi alleo pure con Marylin Manson” (Di lunedì 27 luglio 2020) Si torna a parlare di Gianluigi Paragone. Intervistato da Radio Cusano Campus, il creatore di No Europa ha (nuovamente) bocciato Recovery Fund e Mes prima di parlare di ipotetiche alleanze. Possibile un’alleanza con la Lega? “Io non credo assolutamente all’idea che l’Europa possa essere corretta. Mi trovo spesso d’accordo con Borghi e Bagnai così come sono d’accordo col … L'articolo Gianluigi Paragone e il suo partito No Europa per l’Italia: “Per uscire dall’UE mi alleo pure con Marylin Manson” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Rinaldi_euro : Il “profondo” editoriale di chi è passato dalle recensioni di Rin Tin Tin e Raffaella Carrà a grande politologo! L’… - Piu_Europa : Breve storia triste. Dall'EUROPA arrivano 209 MILIARDI di EURO all'ITALIA e Gianluigi #Paragone fonda un partito pe… - ilpost : Gianluigi Paragone ha fondato un nuovo partito, “No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone” - Myqueensnking : RT @perchetendenza: 'Marilyn Manson': Perché Gianluigi Paragone ha dichiarato che pur di uscire dall'Unione Europea si alleerebbe non solo… - giuseppelandi : RT @magicaGrmente22: Basta con gli inganni di Bruxelles: è il momento giusto per l'Italexit -