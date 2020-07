Giancarlo Magalli ecco perchè ho querelato Marcello Cirillo (Di lunedì 27 luglio 2020) Il conduttore Giancarlo Magalli è contro Marcello Cirillo e per questo ha deciso di portarlo la in tribunale dalla sua pagina “Facebook” ha annunciato di aver querelato Marcello Cirillo, suo ex collega reo di averlo accusato di essere il responsabile del suo allontanamento dal programma. “Perché non è che tutti quelli che hanno bisogno di visibilità debbono per forza cercarla parlando male di me, mentendo, per finire sui giornali”, ha scritto il conduttore rivelando di essere passato alle vie di fatto. La querelle tra Magalli e Cirillo dura da tempo. Se anni fa erano amici per la pelle, piano piano i loro rapporti si sarebbero fatti sempre più tesi ed ora i due sono ai ... Leggi su musicaetesti.myblog

