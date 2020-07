Giada Pezzaioli e la minaccia di aborto: “Ho incontrato una dottoressa disumana. Piangevo, ero terrorizzata” (Di lunedì 27 luglio 2020) La modella ed ex finalista di Miss Italia Giada Pezzaioli ha raccontato su Instagram una terribile vicenda legata alla minaccia di aborto che ha subito durante la seconda gravidanza. La compagna dell’ex tronista di “Uomini e donne” Giovanni Conversano, è in attesa del secondo bebè, dopo Enea. Proprio con il figlio la donna si trovava mentre innaffiava le piante, quando d’un tratto ha avuto delle perdite di sangue: “Era da poco rientrato a casa Giovanni. Ho avvertito un dolore molto forte al ventre, ho sentito i dolori del ciclo e subito dopo un flusso… Ho sentito che stavo perdendo qualcosa“. Allarmata la coppia si è recata in ospedale per i primi soccorsi. “Ho trovato delle persone che tutto dovrebbero fare tranne che i medici, – accusa ... Leggi su ilfattoquotidiano

