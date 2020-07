‘Gf 14’, Jessica Vella in lacrime annuncia la rottura con Kevin Ishebabi (Video) (Di lunedì 27 luglio 2020) È arrivato come un fulmine a ciel sereno pochissime ore fa l’annuncio di Jessica Vella: l’ex gieffina ha utilizzato il suo profilo Instagram per comunicare, attraverso alcune storie, la fine della movimentata storia con Kevin Ishebabi. I due si erano conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello 14, nella quale la siciliana era entrata insieme alla sorella gemella Lidia e impegnata sentimentalmente con un ragazzo che aveva lasciato in diretta proprio in virtù dell’intesa innegabile nata con il giovane italo-africano. Una volta usciti dal reality, però, la storia tra Jessica e Kevin aveva conosciuti diversi alti e bassi, alcuni confermati dai diretti interessati che avevano reso noto l’ultimo ritorno di fiamma lo scorso novembre. A ... Leggi su isaechia

TRASHPERSON18 : @arithesituation Parere mio, Marina la migliore all’Isola 14, ma GF 1 c’era di meglio secondo me - zetino_14 : manifesting a pisces gf ????????? - Gio79803890 : @QuiMediaset_it @canyaman1989 @dmtzdmr @QuiMediaset_it si potrebbe fare 16.10 GF 16.20 segreto 16.50 Daydreamer 17.… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf 14’