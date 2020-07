Georgina Rodriguez: intimo sexy per festeggiare lo Scudetto della Juventus (FOTO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Pigiama party con i bambini con un intimo sexy. Georgina Rodriguez festeggia così la vittoria del nono Scudetto di fila della Juventus, il secondo consecutivo per il suo Cristiano Ronaldo. “L’unione fa la forza e oggi siamo campioni – scrive lady Ronaldo su Instagram -. Non so quale altra parola inventare per descrivere ciò che sei. Sei il migliore dell’universo, anno dopo anno. Siamo orgogliosi di te“. https://www.instagram.com/p/CDHyBDCqJzc/ Leggi su sportface

zazoomblog : Georgina Rodriguez in intimo sul letto: aspetta CR7 per festeggiare – Foto - #Georgina #Rodriguez #intimo #letto: - angiuoniluigi : RT @fanpage: #ScudettoJuve La reazione di Georgina - fanpage : #ScudettoJuve La reazione di Georgina - zazoomblog : Georgina Rodriguez: intimo sexy per festeggiare lo Scudetto della Juventus (FOTO) - #Georgina #Rodriguez: #intimo - jaimelvannister : Io ad ogni foto di Georgina Rodriguez: Quella donna è un'opera d'arte. -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez «La più bella del mondo!», Cristiano Ronaldo commenta la foto in bikini di Georgina Rodriguez UrbanPost L'ironia di Pjanic, il pigiama party di Georgina, il francese di Rabiot: la festa social della Juventus

È stata anche una vittoria social, quella della Juventus. Dal video subito virale di Cuadrado che ricopre Sarri di schiuma da barba, al tweet ironico di Pjanic fino alla dolcezza familiare e intima ra ...

La Juve vince lo scudetto, Georgina Rodriguez scrive a Cristiano Ronaldo: “Il migliore dell’universo”

Domenica 26 luglio 2020 è una data che resterà negli annali della Juventus, vincitrice dello scudetto per il nono anno consecutivo. Un risultato eccezionale quello messo in atto dalla squadra allenata ...

È stata anche una vittoria social, quella della Juventus. Dal video subito virale di Cuadrado che ricopre Sarri di schiuma da barba, al tweet ironico di Pjanic fino alla dolcezza familiare e intima ra ...Domenica 26 luglio 2020 è una data che resterà negli annali della Juventus, vincitrice dello scudetto per il nono anno consecutivo. Un risultato eccezionale quello messo in atto dalla squadra allenata ...