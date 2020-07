Georgina Rodriguez Instagram, pigiama party in reggiseno per lo scudetto: «Festa doppia per Ronaldo!» (Di lunedì 27 luglio 2020) Curve esplosive e sguardo magnetico, stiamo parlando della sensuale Georgina Rodriguez. La compagna del noto calciatore della Juventus, Cristiano Ronaldo, ha deciso di festeggiare la vittoria dello scudetto con un pigiama party con i suoi figli. Nonostante si tratti di uno scatto intimo in famiglia, Georgina ha davvero alzato la temperatura. Non riesce proprio a mettere da parte la sua sensualità. Non ci stupisce che in gran velocità lo scatto abbia sfiorato subito i 3mila like. Georgina Rodriguez è una modella e un influencer molto nota nel web, ma la sua popolarità è esplosa quando si è legata sentimentalmente al calciatore. I due hanno avuto anche una bambina, Alana Martina, ma l’influencer si prende ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez «La più bella del mondo!», Cristiano Ronaldo commenta la foto in bikini di Georgina Rodriguez UrbanPost Georgina a Cristiano Ronaldo: "Siamo orgogliosi di te"

La Juventus ha vinto il suo trentaseiesimo scudetto e il nono titolo consecutivo, evento mai accaduto nella storia del calcio italiano. L'uomo decisivo sempre lui, Cristiano Ronaldo, il campione porto ...

La Juve vince lo scudetto, Georgina Rodriguez scrive a Cristiano Ronaldo: “Il migliore dell’universo”

Domenica 26 luglio 2020 è una data che resterà negli annali della Juventus, vincitrice dello scudetto per il nono anno consecutivo. Un risultato eccezionale quello messo in atto dalla squadra allenata ...

