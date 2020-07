Gattuso richiama il Napoli alla concentrazione, Politano risponde con un tatuaggio lungo otto ore (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo la vittoria sul Sassuolo, il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni quanto meno insolite. Ha detto: «Non è semplice allenare il Napoli in questo momento con il sole, il mare e le barche» Intendendo dire che la squadra si è lasciata andare un po’ troppo ai festeggiamenti e a godere delle bellezze della città, bellissima, ma che adesso occorre maggiore concentrazione soprattutto in vista del Barcellona. Non si tratta di trasgressioni, scrive la Gazzetta dello Sport, ma solo di “voglia di rilassarsi un po’” da parte dei calciatori azzurri. Che alle parole del loro allenatore hanno risposto concedendosi, ieri, una giornata di vacanza al mare. “E così anche ieri, dopo essersi allenati in mattinata a Castel Volturno, un ... Leggi su ilnapolista

Il Napoli obbligato a vincere dopo il rallentamento del Diavolo ed il Sassuolo per intensificare il lavoro di De Zerbi. Il match comincia subito con un intervento sbagliato di Magnanelli su Ruiz che f ...

Il coraggio di rileggere questa vittoria

Domenica 26 luglio, il Napoli si sveglia settimo con 59 punti. Tre glieli ha lasciati il Sassuolo, sconfitto (2-0) in una partita che rappresenta il primo, grande spot della Var. Funziona davvero bene ...

