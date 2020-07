Gasperini sulla squalifica contro il Milan: «Avrei molte cose da dire, non è stato equo» (Di lunedì 27 luglio 2020) Gian Piero Gasperini è tornato a parlare della squalifica ricevuta per un acceso diverbio avuto con Mihajlovic Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma. Il tecnico della Dea è tornato sulla squalifica ricevuta contro il Bologna a seguito di un acceso diverbio con Mihajlovic. «Quanto mi è mancato essere in campo contro il Milan? Parecchio, ma anche sulla squalifica Avrei molte cose da dire, ma va bene così. Non è stato un episodio equo. Ora abbiamo Parma e Inter. Penso che con il Milan sia stata ... Leggi su calcionews24

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa prima di Parma-Atalanta tornando sul battibecco con Mihajlovic e guardando già al Psg Alla vigilia di Parma-Atalanta, il tecnico dei bergamaschi Gi ...

Scorrendo tra i nomi dei convocati di Gian Piero Gasperini, per il match contro il Parma, salta all'occhio l'ennesima assenza di Josip Ilicic. Il giocatore sloveno, che fino a prima del lockdown era s ...

