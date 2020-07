Gasperini: “Squalifica? Avrei molte cose da dire. Il calcio senza pubblico perde troppo” (Di lunedì 27 luglio 2020) Alla vigilia della gara contro il Parma, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa ai microfoni del club nerazzurro. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo arrivate alle ultime due quindi siamo un po’ padroni del nostro destino. Vincendo entrambe le ultime due sfide possiamo arrivare secondi. Non è il traguardo più importante in assoluto era necessario arrivare in Champions, ma faremo di tutto per poterlo raggiungere. Sì questi obiettivi tengono alta la contrazione, stiamo pensando a quello che sarà lo scontro con il PSG e il modo migliore per arrivarci è giocare in maniera concentrata in queste ultime due gare. Non essere in campo contro il Milan mi è mancato parecchio, ma anche sulla squalifica Avrei molte cose da ... Leggi su alfredopedulla

