Gasperini: «Secondo posto? Siamo padroni del nostro obiettivo. Sulla squalifica…» (Di lunedì 27 luglio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta alla vigilia della sfida contro il Parma. Queste le sue parole Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta alla vigilia della sfida contro il Parma. Le sue parole. Secondo posto – «Siamo arrivati alle ultime due giornate e Siamo padroni del nostro traguardo finale: vincendole entrambe (Parma e Inter) saremmo secondi. Non è l’obiettivo più importante, visto che quello era andare in Champions, ma faremo di tutto per raggiungerlo». CHAMPIONS – «Stiamo già pensando allo scontro in Champions col Psg, ma il modo migliore per arrivarci è essere concentrati e attenti nel finale di ... Leggi su calcionews24

