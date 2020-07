Gasperini: "L'Atalanta è padrona del secondo posto" (Di lunedì 27 luglio 2020) BERGAMO - "Siamo arrivati alle ultime due giornate e siamo padroni del nostro traguardo finale: vincendole entrambe, Parma e Inter , ndr, saremmo secondi" . Gian Piero Gasperini , alla vigilia della ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #Atalanta-Bologna #Mihajlovic: 'Se #Gasperini avesse mostrato a me quel dito, non so se l'avrebbe ancora...' - makaka_dotcom : RT @RaiSport: ?? #Gasperini: '@Atalanta_BC padrona del secondo posto' Il #tecnico nerazzurro alla vigilia della trasferta di #Parma: 'Il mi… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Gasperini, Atalanta padrona del secondo posto 'Miglior modo arrivare al Psg è finire bene il campionato' - planetwin365ita : Pur restando imbattuta, l'#Atalanta ha forse rivolto già lo sguardo al vicino impegno di #ChampionsLeague con il… - RaiSport : ?? #Gasperini: '@Atalanta_BC padrona del secondo posto' Il #tecnico nerazzurro alla vigilia della trasferta di… -