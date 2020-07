Gasperini, Atalanta padrona del secondo posto (Di lunedì 27 luglio 2020) ANSA, - BERGAMO, 27 LUG - "Siamo arrivati alle ultime due giornate e siamo padroni del nostro traguardo finale: vincendole entrambe, Parma e Inter, ndr, saremmo secondi". Gian Piero Gasperini, alla ... Leggi su corrieredellosport

Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali dell'Atalanta alla vigilia della sfida contro il Parma.

Icardi "L'obiettivo del Psg è la Champions League, faremo di tutto"

I campioni di Francia se la dovranno vedere prima ai quarti di finale con l'Atalanta di Gasperini. "Mi sono reso conto il giorno del sorteggio che dalla nostra parte nessuna squadra aveva vinto la ...

