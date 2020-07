Garzoni a Berset: «Tre le misure urgenti» (Di lunedì 27 luglio 2020) Preoccupa la crescita di casi di coronavirus. Il rischio per gli esperti è che si perda «velocemente il controllo». Leggi su media.tio.ch

zazoomblog : Garzoni a Berset: «Tre le misure urgenti» - #Garzoni #Berset: #misure #urgenti» - Ticinonline : Garzoni a Berset: «Tre le misure urgenti» #garzoni #berset #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Garzoni Berset

Ticinonline

Tre misure - Per evitare questo scenario, Garzoni invita le autorità federali, e in particolare il ministro della sanità Alain Berset ad agire. Per lo specialista tre sono i punti sui quali puntare: ...