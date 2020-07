Gaeta: controlli a tappeto nel weekend, ecco tutti i dettagli (Di lunedì 27 luglio 2020) In data 25 e 26 luglio 2020, in Gaeta (LT), nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare i reati in genere, i Carabinieri della locale Tenenza deferivano in stato di libertà: L. 18 enne del luogo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di grammi 7,00 di sostanza stupefacente del tipo Marijuana suddivisa in dosi. La sostanza rinvenuta veniva sottoposta a sequestro penale. R. 31 enne del luogo, per il reato di guida senza patente in quanto revocata, la donna a seguito di controllo alla circolazione stradale, risultava conducente di una vettura nonostante non fosse in possesso di patente di guida in quanto revocata. Veicolo sottoposto a fermo amministrativo per gg. 60. Nel medesimo contesto operativo veniva contravvenzionato per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

