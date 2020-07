Gabriele Gravina: “Preoccupato per il prossimo campionato” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il presidente della Figc Gabriele Gravina si dice preoccupato per la prossima stagione della Serie A: “Non è scontata la ripartenza il 12 settembre” La Serie A ormai volge al termine, e in molti pensano già alla prossima stagione, che potrebbe ricominciare a settembre. Il presidente della Figc Gabriele Gravina si è detto molto preoccupato per il prossimo campionato. “La mia mente e il mio cuore sono già al di là di questo campionato. Sono molto ma molto preoccupato per la prossima stagione: le squadre dovranno cominciare tra non molto i raduni e la preparazione e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. Non sappiamo questo stato d’emergenza per quanto tempo ancora sarà prorogato“ La mia ... Leggi su zon

