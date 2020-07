Gabriele Gravina lancia l’allarme: “Non sappiamo ancora come e quando poter far partire tutte le competizioni” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha lanciato parlato a ‘Gr Parlamento’ delle difficoltà per il prossimo campionato. “Sono molto ma molto preoccupato per la prossima stagione. Le squadre dovranno cominciare tra non molto i raduni e la preparazione e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. Non sappiamo questo stato d’emergenza per quanto tempo ancora sarà prorogato”. “Il protocollo è inapplicabile d’ora in avanti, è impegnativo per le società e per gli stessi atleti. Questo protocollo ha dovuto tener conto dell’evoluzione dell’epidemia nel nostro Paese e bisogna continuare a tenerne conto, ma bisogna anche essere realisti: lo abbiamo applicato in una situazione di ... Leggi su calciomercato.napoli

