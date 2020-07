Gabriel Garko e Gabriele Rossi di nuovo insieme: il ritorno della presunta coppia (Di lunedì 27 luglio 2020) Gabriel Garko di nuovo insieme a Gabriele Rossi Ebbene sì, a distanza di qualche tempo Gabriel Garko, protagonista di numerose fiction e Gabriele Rossi sono tornati ad uscire insieme. I due attori non si vedevano da diversi mesi e in molti hanno pensato che il loro rapporto fosse arrivato al capolinea. Invece negli ultimi giorni sono stati avvistati e paparazzati di nuovo insieme nella Capitale. Il loro ultimo incontro risaliva allo scorso febbraio, prima che nel nostro Paese scoppiasse la pandemia da Covid-19. In quell’occasione il magazine Chi diretto da Alfonso Signorini li aveva fotografati mentre si scambiavano una mimosa. A ... Leggi su kontrokultura

