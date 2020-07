Gabbani bravo e coraggioso, ma non abusi della “voce della coscienza” (Di lunedì 27 luglio 2020) Francesco Gabbani, lo sanno tutti, è quello che ha vinto Sanremo due volte, da “giovane” e da “big”, nel 2016 e 2017, oltre ai vari riconoscimenti della critica. Quattro i dischi solisti alle spalle; l’ultimo, “Viceversa”, uscito a febbraio. In questi quattro anni ha lasciato un segno, ha trovato il consenso popolare, ha scritto diverse hit.Abbastanza perché il vecchio cronista, incuriosito, si muova per vederlo dal vivo, in questa strana estate italiana che prende forma poco alla volta grazie ai pochi Festival che hanno voglia di ricominciare. Così Gabbani, come altri coraggiosi, sta macinando date navigando “a vista”, con un debutto al Festival di Majano che scopro (mi scusino i friulani) piazza decisiva per la musica italiana da 60 anni esatti ... Leggi su huffingtonpost

Gabbani è un artista originale, intelligente, bravo. E per noi è un piacere ospitarlo, con un video che ha realizzato per noi per presentare il suo nuovo tour. “Siamo a Majano e manca pochissimo alla ...

