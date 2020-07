Fuga immigrati da Caltanissetta, ripresi 118 su 184. Musumeci contro il governo: “Sicilia non è una colonia” (Di lunedì 27 luglio 2020) Caltanissetta, 27 lug – Fine della Fuga per 118 dei 184 (e non 100 come era stato riferito inizialmente ieri) immigrati, quasi tutti di origine tunisina, che nella serata di domenica sono fuggiti in massa dal Cara di Pian del lago di Caltanissetta. L’allontanamento è iniziato verso le 18, nonostante gli extracomunitari fossero sottoposti all’obbligo di quarantena per il coronavirus. Le ricerche sono proseguite incessantemente per tutta la notte e sono ancora in corso. Molti degli immigrati sono fuggiti scalzi tra le campagne. Lo riferisce Ansa. Gambino ai ferri corti Stamattina è arrivato l’aut aut del primo cittadino di Caltanissetta al Viminale: «Mi sto recando in Comune – ha dichiarato il sindaco Roberto Gambino – a scrivere una ... Leggi su ilprimatonazionale

