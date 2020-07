Fuga di migranti da Porto Empedocle, nella struttura da 100 posti erano 520 (Di lunedì 27 luglio 2020) Fuga in massa di migranti dalla tensostruttura della Protezione civile, allestita nella banchina di Porto Empedocle (Ag).Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche dei fuggitivi. nella tensostruttura, con una capienza massima di 100 persone, c’erano 520 migranti. Leggi su huffingtonpost

