Fuga di massa di clandestini da Porto Empedocle: stavolta a scappare sono ben 520 immigrati (Di lunedì 27 luglio 2020) Porto Empedocle, 27 lug – Ancora una pericolosa Fuga di clandestini, stavolta in massa. Dopo i continui episodi registrati in varie strutture del Paese, a far perdere le proprie tracce sono stati gli immigrati irregolari ammassati in una tensostruttura della Protezione civile, allestita nella banchina di Porto Empedocle (in provincia di Agrigento). Nella tensostruttura, con una capienza massima di 100 persone, c’erano ben 520 clandestini. Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche dei fuggitivi. Non è ancora chiaro come sia stato possibile farsi scappare un numero così alto di persone. La tensostruttura era piena zeppa di ... Leggi su ilprimatonazionale

SkyTG24 : Migranti, fuga di massa dalla tensostruttura di Porto Empedocle - Agenzia_Ansa : #Migranti: fuga di massa dalla tensostruttura di #PortoEmpedocle #ANSA - Affaritaliani : 'La Tunisia è come l'Albania nel 1991' Fuga di massa di migranti verso l'Italia - dileguossi : RT @RadioSavana: Video shock: fuga di massa di centinaia di #risorseINPS clandestini dalla tensostruttura di Porto Empedocle. Questo è un a… - Giusepp80706236 : RT @IlPrimatoN: Stavolta sono ben 520 i clandestini che si sono dati alla fuga. Erano in sorveglianza sanitaria in una tensostruttura sulla… -