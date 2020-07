Fuga dal Cara nisseno, rintracciati 118 migranti. Musumeci: 'Non siamo una colonia' (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono 118 i migranti rintracciati dopo la Fuga di massa di ieri sera durante la quale avevano fatto perdere le loro tracce in 185. Si trovavano nel Cara di Pian del Lago a Caltanissetta dove erano in ... Leggi su tg.la7

