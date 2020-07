Frank De Boer, il consiglio del fratello Ronald: “Allenare? Forse è meglio fare altro…” (Di lunedì 27 luglio 2020) Cala il sipario sull’avventura a stelle e strisce di Frank De Boer dopo che l’ex allenatore dell’Inter ha rassegnato le dimissioni dalla guida dell’Atlanta United, club militante nella MLS. In attesa di conoscere la prossima destinazione per De Boer arriva un consiglio fraterno, direttamente da Ronald De Boer. “Dovrebbe concedersi un momento per rilassarsi e capire cosa vuole veramente – ha detto il fratello Ronald ai microfoni del Telegraaf -. Forse dovrebbe fare qualcos’altro per un po’. Certo, se si presentasse un nuovo club, potrebbe ritornare in panchina“. Leggi su sportface

