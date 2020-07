FOTO | Bonucci stuzzica l'Inter. Arriva il like di Icardi che fa infuriare i tifosi interisti (Di lunedì 27 luglio 2020) "Da Capitano di una grande Squadra. In un anno surreale. Con una pandemia. Contro tutto e tutti. Per i nostri tifosi. Per chi voleva i playoff. Per chi credeva di poterlo vincere al nostro posto. Per chi ci ha criticato. Per chi non ci credeva più. IL MIO PIÙ BELLO": con questo post Leonardo Bonucci ha festeggiato la vittoria dello Scudetto, il 9° consecutivo per i bianconeri, il suo ottavo con la Juve (manca quello dell'anno al Milan). View this post on Instagram Da Capitano di una grande... Leggi su 90min

È stata anche una vittoria social, quella della Juventus. Dal video subito virale di Cuadrado che ricopre Sarri di schiuma da barba, al tweet ironico di Pjanic fino alla dolcezza familiare e intima ra ...

Roma, 27 lug. (askanews) - Si scatena la gioia social degli juventini dopo la vittoria del nono scudetto consecutivo. "5 anni 5 scudetti! Grazie a tutti!" scrive Dybala. Bonucci gli fa eco: "STRON9ER!

