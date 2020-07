Forza Italia, nodo capolista. Rastrelli jr verso il no (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cercasi capolista per Forza Italia a Napoli. Sergio Rastrelli, figlio dell’ex presidente della Regione Campania Antonio Rastrelli, avrebbe declinato l’offerta di Fulvio Martusciello. Rastrelli jr non sarebbe interessato ad alcuna candidatura alle prossime elezioni regionali. C’è dunque il problema capolista: si tenterà un ultimo pressing su Silvio Berlusconi. Operazione complicata. Stefano Caldoro, candidato del centrodestra contro Vincenzo De Luca per la guida della Regione, spera nel colpo di scena (Berlusconi capolista). Ma non sarà semplice. Si valutano, come alternative, i nomi di Caterina Miraglia e Lina Lucci. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

