Formula 1, Wolff torna all’attacco della Ferrari: “brutta storia quella dei motori nel 2019. Patto della Concordia? Commenti ridicoli” (Di lunedì 27 luglio 2020) Toto Wolff torna all’attacco della Ferrari, il team principal della Mercedes non ha digerito quanto successo lo scorso anno sul fronte motori e non perde occasione per pungere i rivali in rosso. Bryn Lennon/Getty ImagesInterrogato sulla questione, il boss della scuderia di Brackley, non si è nascosto affatto, facendo precisi riferimenti al Cavallino: “una brutta storia quella del motore 2019, ora c’è un chiaro regolamento sulla potenza dei motori. Al GP di Austin 2019 hanno chiarito cosa era permesso e cosa no, il che è stato importante. Penso che l’ironia ... Leggi su sportfair

Formula Wolff Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Formula Wolff