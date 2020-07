Formula 1, Ralf Schumacher torna a pungere la Ferrari: “la loro riorganizzazione è solo di facciata” (Di lunedì 27 luglio 2020) La riorganizzazione messa in atto dalla Ferrari negli scorsi giorni non ha convinto più di tanto Ralf Schumacher, che ha visto nell’opera di Binotto solo un tentativo di rimpasto per mandare segnali precisi all’esterno. Mark Thompson/Getty ImagesL’ex pilota tedesco ha espresso il proprio punto di vista ai microfoni di Sky Deutschland, lanciando l’ennesima frecciatina alla Ferrari: “mi sembra che tutto questo sia stato fatto per dimostrare a chi è all’esterno della Ferrari che qualcosa sta cambiando, ma non sono così sicuro che questa sia la soluzione. Io suggerirei il rifacimento delle fondamenta utilizzando tanto acciaio. Le vetture odierne sono estremamente complicate, se qualcosa non funziona bisogna ... Leggi su sportfair

“Mi sembra che tutto questo sia stato fatto per dimostrare a chi è all’esterno della Ferrari che qualcosa sta cambiando, ma non sono così sicuro che questa sia la soluzione”. Ralf Schumacher ha espres ...

Ralf Schumacher è certo che Sebastian Vettel resterà in Formula Uno anche dopo questa stagione. L’ex pilota di Jordan, Williams e Toyota, nonché fratello d’arte, crede che il connazionale possa addiri ...

