Ford offre un contratto da gamer professionista al vincitore del Fordzilla Cup (Di lunedì 27 luglio 2020) Il team Fordzilla lancia la sua prima competizione Fordzilla Cup: per il vincitore in palio un contratto da gamer professionale di eSport con il Team Ford. Aperto a tutti i gamer di età pari o superiore a 16 anni, il torneo sarà trasmesso in streaming su www.TeamFordzilla.com e sul canale Twitch di Fordzilla, utilizzando il gioco Forza Motorsport 7 su Xbox e PC. I partecipanti caricheranno il video del loro miglior tempo sul giro che verrà verificato da Ford. Se saranno più veloci del tempo scelto per la qualificazione, diventeranno idonei per il primo turno, che si svolgerà al volante di una Ford GT sul famoso circuito di Spa. ... Leggi su gamerbrain

Ultime Notizie dalla rete : Ford offre L’abitacolo di Ford Mustang Mach-E offre una nuova esperienza di ascolto Autoappassionati.it Ford Bronco, un rendering immagina una variante pick-up

Il team di grafici e designer di Brazil Automotive si diverte spesso a immaginare auto che non esistono, realizzando rendering suggestivi che, puntualmente, fanno sognare gli appassionati a occhi aper ...

Ford Tourneo e Transit Connect: un tocco SUV con l'allestimento Active

Da lavoro o tempo libero, con differenziale meccanico ed altezza da terra aumentata per affrontare anche gli sterrati ...

Il team di grafici e designer di Brazil Automotive si diverte spesso a immaginare auto che non esistono, realizzando rendering suggestivi che, puntualmente, fanno sognare gli appassionati a occhi aper ...Da lavoro o tempo libero, con differenziale meccanico ed altezza da terra aumentata per affrontare anche gli sterrati ...