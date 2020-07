“Fontana si è contraddetto sui camici e ha detto bugie ai lombardi”, le opposizioni in Consiglio attaccano il presidente (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo il discorso del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in Consiglio per chiarire la vicenda dell’inchiesta sui camici, ad intervenire sono le opposizioni. Da Michele Usuelli, consigliere di +Europa al dem Fabio Pizzul, tutti sottolineano la “poca chiarezza” del governatore leghista. “Lei non ha hciarito la consecutio del uso bonifico data 19 maggio e del 7 giugno quando ha dichiarato di non saperne nulla”, attacca Usuelli. “Sui camici è corso ai ripari sapendo che c’era qualcosa che non le tornava”, rincara Massimo De Rosa del M5s. “Manca la trasparenza”, sottolineano tutti, evidenziando che il presidente “ha detto bugie ai lombardi”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : “Fontana si è contraddetto sui camici e ha detto bugie ai lombardi”, le opposizioni in Consiglio attaccano il presi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Fontana contraddetto