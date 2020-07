Fontana si difende dalle accuse e dice che «il male è nell’occhio di chi guarda» (Di lunedì 27 luglio 2020) «Sono convinto che alla fine la verità verrà a galla» sono queste le parole lapidarie che il Governatore Fontana ha indirizzato al Consiglio regionale lombardo e all’opinione pubblica, nell’ennesimo momento di snodo di un 2020 che per Palazzo Lombardia si è rivelato disastroso. Il Governatore è infatti indagato dalla procura milanese con l’accusa di “frode in pubbliche forniture”. Nel momento più difficile dell’epidemia, secondo l’accusa, la Regione avrebbe acquistato camici ospedalieri dall’azienda di suo cognato per cifre ragguardevoli. Un’accusa che, al di là del palese conflitto di interesse, getta anche l’ennesima ombra sulla gestione dell’epidemia da parte della giunta lombarda. L’indagine era stata anticipata dalle ... Leggi su giornalettismo

zazoomblog : Fontana si difende dalle accuse e dice che «il male è nell’occhio di chi guarda» - #Fontana #difende #dalle… - lancellone : RT @LaPrimaManina: - giornalettismo : La 'filosofica' difesa del Governatore che si è definito come 'il presidente che non si è arreso al Covid' - cougar472 : RT @serebellardinel: Era solo il 2015 e questo era lo stesso #Salvini che oggi difende #Fontana e che da voi #italiani vuole anche i #Pieni… - maipd47 : RT @serebellardinel: Era solo il 2015 e questo era lo stesso #Salvini che oggi difende #Fontana e che da voi #italiani vuole anche i #Pieni… -