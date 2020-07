Fontana, le indagini proseguono: non è mai esistita nessuna donazione (Di lunedì 27 luglio 2020) Secondo i pm non è mai esistita, alcuna delibera con la quale la Regione avrebbe accettato la trasformazione in donazione della fornitura pattuita ad aprile come affidamento diretto di 75 mila camici. Fonti del Corriere riportano di un’ultima scoperta in merito al caso della fornitura di camici sanitari. Alla centrale acquisti regionale «Aria spa» diretta … L'articolo Fontana, le indagini proseguono: non è mai esistita nessuna donazione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

