Fontana indagato | “Sono il presidente che non si è arreso al Covid Non mi fermo”

"Ho chiesto a mio cognato di rinunciare al pagamento", queste le parole di Attilio Fontana sull'inchiesta della procura di Milano per la fornitura di camici davanti al Consiglio regionale. "Ho riflettuto molto sull'opportunità di intervenire oggi soprattutto per la preoccupazione di dare un'ulteriore cassa di risonanza per polemiche che ritengo sterili e strumentali. Ho deciso …

matteosalvinimi : Fontana, Lombardia, Lega: INDAGATO e diffamato per donazione di migliaia di camici a ospedali lombardi. Zingaretti,… - LegaSalvini : #SALVINI: IL CASO FONTANA? UNA VERGOGNA, INDAGATO PER REGALO - pfmajorino : L'attacco dell'opposizione a Fontana, indagato nel caso camici: 'Se ne deve andare, è inadeguato' - ArturoH54945366 : RT @carlaruocco1: Attilio #Fontana risulta indagato per “frode in pubbliche forniture” nell'inchiesta sulla fornitura da mezzo milione di e… - decesaris1952 : RT @DavideRosato2: Fontana dona, Zingaretti fa sparire. Il primo è indagato il secondo no. -