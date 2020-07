Fontana in Consiglio: «Qui rispondo a falsità, voltare pagina, verità verrà fuori»|Live tv (Di lunedì 27 luglio 2020) Il governatore: «Troppe false ricostruzioni create ad arte, non posso tollerare che si dubiti della mia integrità e di quella dei miei famigliari». Mozione di sfiducia M5S. Comazzi, FI: giacobini a corrente alternata Leggi su corriere

Mov5Stelle : Fontana deve dimettersi. È questo che il MoVimento 5 Stelle chiederà al Consiglio Regionale della Lombardia. La mis… - RegLombardia : In diretta da Palazzo Pirelli l'intervento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in Consiglio regi… - GrimoldiPaolo : #Fontana #RegioneLombardia: ?? Intervengo dal Consiglio Regionale. Facciamo chiarezza sui fatti delle ultime settima… - cardellino95 : RT @LegaSalvini: L’intervento di Attilio Fontana dal Consiglio Regionale. - NewsMondo1 : Caso Camici, Fontana in Consiglio Regionale: “Sono qui per voltare pagina” -