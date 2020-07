Fonseca ha rifatto le fondamenta. Ora un nuovo proprietario per costruire una Roma forte (Di lunedì 27 luglio 2020) Era finito in un tunnel con tre sconfitte di fila e una Roma troppo brutta per essere vera, l'ha rimessa in corsa cambiando modulo. Troppo tardi per acciuffare la Champions, ma probabilmente in tempo per evitare almeno la sciagura dei tre turni preliminari di Europa League. Paulo Fonseca ha ricostruito le fondamenta di una squadra che sembrava aver perso l'anima: ora una base c'è, ma per mettere su una Roma competitiva per il vertice serve un nuovo proprietario che dovrà rilanciare un club che negli ultimi due anni ha fatto un passo indietro. Nei risultati e nei conti. Pallotta, intanto, ringrazia il tecnico che ha difeso da lontano nei giorni più duri. Se la squadra fosse sprofondata in classifica, la società avrebbe perso ulteriore valore. Nel ... Leggi su iltempo

LeoWolf1992 : RT @tempoweb: Paulo #Fonseca ha rifatto le fondamenta. Ora un nuovo proprietario per costruire una #Roma forte #RomaFiorentina #SerieA htt… - tempoweb : Paulo #Fonseca ha rifatto le fondamenta. Ora un nuovo proprietario per costruire una #Roma forte #RomaFiorentina… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca rifatto Fonseca ha rifatto le fondamenta. Ora un nuovo proprietario per costruire una Roma forte Il Tempo Fonseca ha rifatto le fondamenta. Ora un nuovo proprietario per costruire una Roma forte

Era finito in un tunnel con tre sconfitte di fila e una Roma troppo brutta per essere vera, l'ha rimessa in corsa cambiando modulo. Troppo tardi per acciuffare la Champions, ma probabilmente in tempo ...

La sfida secondo Burdisso, il doppio ex: "Fonseca bravo a rifare la Roma. E Lautaro resti all'Inter"

È un po’ la sua partita del cuore. La vedrà a casa sua, a Buenos Aires, dove dopo l’avventura da dirigente al Boca Juniors ha sfruttato la pandemia per studiare calcio. E vedere partite, da ogni angol ...

Era finito in un tunnel con tre sconfitte di fila e una Roma troppo brutta per essere vera, l'ha rimessa in corsa cambiando modulo. Troppo tardi per acciuffare la Champions, ma probabilmente in tempo ...È un po’ la sua partita del cuore. La vedrà a casa sua, a Buenos Aires, dove dopo l’avventura da dirigente al Boca Juniors ha sfruttato la pandemia per studiare calcio. E vedere partite, da ogni angol ...